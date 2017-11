Malcolm Young, guitarrista do AC/DC, morre aos 64 anos

Redação Bem Paraná com informações do G1

Malcolm Young: um dos fundadores do AC/DC (foto: youtube/reprodução)

Malcolm Young, guitarrista do AC/DC, morreu aos 64 anos. A banda australiana divulgou neste sábado (18) um comunicado sobre a morte do músico. Em 2014, após 40 anos no AC/DC, Malcolm deixou a banda por sofrer de demência e outros problemas de saúde.

"Malcom, ao lado de Angus, era o fundador e criador do AC/DC. Com grande dedicação e comprometimento ele era uma das forças por trás da banda. Como guitarrista, compositor e visionário ele foi perfeccionista e um homem único", disse a banda.

Segundo o comunicado, ele "morreu tranquilamente com sua família ao seu lado". Ele deixa sua mulher Linda, os filhos Cara e Ross, três netos, uma irmã e o irmão Angus Young. Em outubro passado, George Young (irmão de Angus e Malcolm) morreu aos 70 anos. Ele era produtor da banda.

Formado em 1973, em Sydney, na Austrália, o AC/DC é uma das principais bandas do hard rock e continua na ativa. Em uma de suas turnês mais recentes, em 2016, Axl Rose (do Guns N' Roses) assumiu o posto de vocalista.

Dave Evans (1973–1974), Bon Scott (1975-1980), Phil Rudd (1975–1983, 1994–2015) e Brian Johnson (1980–2016) também já foram vocalistas do AC/DC. Angus Young é o único renanescente da formação original da banda.

O AC/DC já lançou 15 discos, sendo o mais recente "Rock or Bust", de 2014. "Highway to Hell", "You Shook Me All Night Long", "Rock and Roll Ain't Noise Pollution", "Heatseeker" e "Thunderstruck" estão entre os maiores sucessos da banda.