Malcolm Young, fundador do AC/DC, morre aos 64 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista Malcolm Young, um dos fundadores da banda australiana AC/DC, morreu aos 64 anos. O grupo divulgou um comunicado oficial na rede social Facebook neste sábado (18). "Hoje é com profunda e sincera tristeza que o AC/DC precisa anunciar a passagem de Malcolm Young. Malcolm, juntamente com Angus, foi o fundador e criador do AC/DC. Com enorme dedicação e compromisso, ele foi a força motriz por trás da banda. Como guitarrista, compositor e visionário, ele era um homem perfeccionista e único. Ele sempre pegou suas armas e fez e disse exatamente o que queria. Ele ficou orgulhoso de tudo o que tentou. Sua lealdade aos fãs foi insuperável", diz o anúncio. "Como seu irmão, é difícil expressar em palavras o que ele quis dizer para mim durante minha vida, o vínculo que tivemos foi único e muito especial. Ele deixa para trás um enorme legado que viverá para sempre. Malcolm, trabalho bem feito", completou Angus no mesmo informe.