Em sequência ruim, Santos encara o desfalcado Grêmio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Elano não tem tido um bom rendimento no Santos nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Em quatro jogos como comandante interino, venceu apenas um e perdeu três. A equipe da Vila Belmiro, que recebe o Grêmio neste domingo (19), às 19h, só está na margem de classificação para a Libertadores —em quarto lugar, com 56 pontos— por conta da campanha de Levir Culpi. O antigo treinador também teve três derrotas no Brasileiro enquanto comandou o Santos, mas em 25 jogos disputados. Levir acumulou 11 vitórias e 11 empates, aproveitamento de 58,6%, e levou o time da décima para a terceira colocação. É justo lembrar que no período entre a demissão de Dorival Júnior, agora no São Paulo, e a contratação de Levir, Elano somou duas vitórias pelo Santos, no início da competição. O treinador santista ainda terá de lidar com desfalques no duelo com os gremistas. O zagueiro David Braz sofreu um entorse no joelho direito na derrota para o Bahia, na última quinta (16), e não deve ir a campo na Vila Belmiro. Luiz Felipe, que entrou no lugar de Braz contra os baianos, deverá ser o titular ao lado de Lucas Veríssimo. Lucas Lima, negociado com o Palmeiras, também fica de fora, mas por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ao menos o adversário do Santos não terá força máxima na partida. De olho no jogo de ida das finais da Libertadores, na quarta (22), o Grêmio poupará até o treinador Renato Gaúcho e ficará com o auxiliar Alexandre Mendes à beira do gramado. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison, Renato e Jean Mota; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. T.: Elano GRÊMIO Bruno Grassi (Paulo Victor); Raul, Thyere, Bressan e Leonardo; Cristian, Machado, Kaio, Patrick e Dionathã; Jael. T.: Alexandre Mendes Estádio: Vila Belmiro, em Santos Horário: 19h deste domingo Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)