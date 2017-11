Chile condena primeiro civil por crimes durante a ditadura de Pinochet

SYLVIA COLOMBO, ENVIADA ESPECIAL SANTIAGO, CHILE (FOLHAPRESS) - A Corte Suprema do Chile confirmou na tarde de sexta-feira (17) a sentença de 20 anos de prisão para Juan Luzoro Montenegro, ex-presidente de uma associação patronal de empresas de caminhões, acusado de quatro homicídios cometidos em 18 de setembro de 1973. Ou seja, sete dias após o golpe militar que derrubou o então presidente socialista Salvador Allende, dando início à ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990). Foi a primeira condenação de um civil no Chile por crime de abuso de direitos humanos cometidos durante o regime. Segundo o advogado das vítimas, Nelson Caucoto, Montenegro era "o chefe dos civis que, no interior do Paine (província de Maipo), se organizaram junto à polícia local para exercer a repressão". A condenação já havia sido emitida em 31 de março, por uma juíza local, mas a vítima apelou e o caso foi parar na Corte Suprema, que apenas ratificou a decisão inicial. Além da pena de prisão, a Corte condenou, ainda, o Estado chileno a pagar uma indenização aos familiares das vítimas. Segundo cifras oficiais e de organismos de direitos humanos foram mortos durante a ditadura 3.200 chilenos em mãos do Estado. Destes, 1.192 seguem desaparecidos, enquanto 33 mil foram torturados.