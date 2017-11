Buffon volta a campo pela Juventus após Itália ficar fora da Copa-2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores que acompanham o futebol italiano estarão atentos ao goleiro Gianluigi Buffon, 39, neste domingo (19). Após não se classificar para o que seria sua sexta Copa do Mundo seguida e anunciar a sua aposentadoria da seleção italiana, o arqueiro campeão mundial com a Itália na Copa de 2006, volta a campo pela primeira vez. A equipe alvinegra de Turim, vice-líder do Campeonato Italiano, enfrentará a Sampdoria, às 12h (de Brasília), no estádio Luigi Ferraris, em Genova.