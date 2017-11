Palmeiras pode ter volta de Guerra e Mina para jogo contra o Avaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os colombianos Miguel Borja e Yerry Mina voltaram a treinar com o Palmeiras após disputarem amistosos da sua seleção contra Coreia do Sul e China. A dupla poderá ser escalada pelo técnico Alberto Valentim para o jogo da próxima segunda-feira (20), às 20h, contra o Avaí, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, o clube estabeleceu como meta terminar o torneio em segundo lugar. O time é hoje o terceiro, com 60 pontos, um atrás do Grêmio.