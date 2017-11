Incêndio no Parolin destrói 14 casas e deixa 56 pessoas desalojadas

(foto: SMCS/PMC)

Equipes da Prefeitura de Curitiba estiveram no Parolin, na manhã deste sábado (18), para dar sequência aos atendimentos e prestar assistência às famílias atingidas por um incêndio que, na noite de sexta-feira (17) destruiu 14 casas e deixou 56 pessoas desalojadas. Não houve vítimas fatais, porém, uma pessoa ficou ferida, com pequenas escoriações e três intoxicadas por fumaça (uma mulher, um policial militar e um bombeiro). As quatro pessoas foram atendidas no local pelo SAMU no local e liberadas.

As famílias foram alojadas na casa de amigos e familiares durante a noite e nesta manhã estiveram no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Parolin onde receberam agasalhos, roupas de cama, colchões e alimentos. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, da administração regional do Portão, está com uma equipe de atendimento no local. “Estamos todos mobilizados, atendendo a orientação do prefeito Rafael Greca para assistirmos em todas as necessidades às famílias afetadas”, disse o administrador da regional Portão, Gerson Gunha.

Seis casas foram totalmente destruídas pelas chamas e outras oito ficaram bastante comprometidas. A área tomada pelo incêndio é conhecida como Morro do Sabão, um espaço muito adensado, o que deve ter contribuído para a propagação do incêndio.

Lonas plásticas foram distribuídas para proteger o mobiliário que restou da chuva e a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Limpeza Pública, avaliou o local que será limpo na segunda-feira, para a retirada dos entulhos. A Guarda Municipal tem acompanhado as equipes, garantindo a segurança para que todos possam trabalhar. O Corpo de Bombeiros avaliou que mesmo apagado, não é possível descartar o risco de um novo foco.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba iniciou o atendimento dos moradores que perderam suas casas, com o levantamento do perfil das famílias e, na segunda-feira, realizará um encontro para discutir a reconstrução das moradias. Secretaria Municipal da Saúde esteve no local para verificar a necessidade de novos atendimentos.

Interessados em doar roupas, móveis, eletrodomésticos e mantimentos às famílias atingidas podem ligar para o Disque Solidariedade, por meio do serviço de telefone 156 ou levar até a sede da FAS, no Campo Comprido, a partir de segunda-feira.