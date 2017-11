Mutirão da Cidadania já fez 150 mil atendimentos na capital

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

O Mutirão da Cidadania promovido pelo Governo do Estado e a prefeitura de Curitiba já realizou, nas suas quatro edições, cerca de 150 mil atendimentos. Neste fim de semana a Rua da Cidadania Tatuquara recebe o mutirão, que começou na quinta-feira (16) e se encerra neste sábado (18).

“Mais um sucesso”, avaliou o governador Beto Richa, que esteve na Rua da Cidadania Tatuquara neste sábado, junto com o prefeito Rafael Greca. “Em um trabalho em conjunto com a prefeitura de Curitiba, ofertamos serviços e atendimento de qualidade aos moradores desta região da capital.

Entre os serviços mais procurados pela população estão emissões de documentos de identidade e de carteira de trabalho. “Só neste foram encaminhados cerca de 1500 documentos de Identidade e 600 carteiras de trabalho”, comentou o governador.

O governador e o prefeito percorreram o local para verificar a prestação dos serviços e conversar com a população. A Rua da Cidadania Tatuquara, que ficou lotada, apesar da forte chuva que atingiu a capital pela manhã.

Richa anunciou que o próximo Mutirão será em dezembro, no bairro Boqueirão, e destacou que todas as dez regionais de Curitiba receberão o evento. As outras cinco acontecerão ao longo de 2018. As primeiras edições do Mutirão da Cidadania foram no Bairro Novo (Sul da capital); no Cajuru (Leste), na Cidade Industrial de Curitiba. Elas fizeram 118 mil atendimentos

SERVIÇOS - No Mutirão do Tatuquara, foram disponibilizados à comunidade dos bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara mais de 200 tipos de serviços gratuitos nas áreas da saúde, educação, segurança e desenvolvimento social, além de atendimento da Copel e da Sanepar.

“É uma alegria servir o povo de Curitiba com mais esta realização”, afirmou Rafael Greca. “Trata-se de uma ação importante, que aproxima da população os serviços públicos”, complementou o vice-prefeito da capital, Eduardo Pimentel.

Nos eventos, além da emissão de documentos, também são destaques os serviços da área de saúde, como testes rápidos de HIV/Aids, hepatites virais e sífilis, aferição de pressão, teste de glicemia, além de orientações e cadastro de doação de medula óssea (Hemepar). Também são muito procurados serviços de informação e orientação sobre programas nas áreas de atendimento social, educação, Detran-PR, Copel e Sanepar.

TODA A FAMÍLIA - O motorista de caminhão Jose Reis Goveia, 41, aproveitou o mutirão e levou toda a família para confeccionar o documento de identidade. “Eu e minha esposa viemos fazer novos documentos, já os nossos são muito antigos. Além disso, encaminhamos os documentos da filha. O atendimento aqui é fenomenal”, afirmou Goveia.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados”, disse Edgar Bueno, secretário para Assuntos Estratégicos, que coordena o programa pelo Governo do Estado.

PRESENÇAS – Também estiveram na Rua da Cidadania do Tatuquara os secretários de Estado de da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; e da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; o comandante-geral da Polícia Militar, Maurício Tortato; o coronel da PM, Elio Oliveira Manoel, e o deputado federal Luciano Ducci.