Serena Williams se casa com Alexis Ohanian

(foto: Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista Serena Williams, 36, se casou com o empresário e cofundador da rede social Reddit Alexis Ohanian, 34, nesta quinta (16), em Nova Orleans, nos EUA. As fotos da celebração foram divulgadas no dia seguinte pelo próprio casal em suas respectivas contas no Instagram. "Você é a maior de todos os tempos, não apenas no esporte —eu falo como mãe e como mulher. Estou tão animado para escrever muitos capítulos do nosso conto de fadas juntos", disse Ohanian na rede social. Eles, que são pais da pequena Alexis Olympia, de dois meses, e estão juntos de 2015, anunciaram o noivado em dezembro do ano passado. Serena possui 23 títulos de Grand Slam e não joga desde janeiro, quando venceu a irmã Venus Williams e conquistou o título do Aberto da Austália já grávida de quase dois meses —o anúncio da gestação, entretanto, só veio em abril.