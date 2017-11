Balsas falham, e fila de espera em Ilhabela chega a 3 horas e meia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fila para a balsa na travessia entre Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, chega a três horas e meia na tarde deste sábado (18). A demora é consequência de "problemas técnicos pontuais em algumas embarcações, em momentos distintos" durante a manhã, de acordo com a Dersa, responsável pela operação das balsas. Segundo a empresa, o serviço já foi normalizado às 13h30 e opera com sete balsas, sua frota completa. O tempo de espera no sentido contrário, a travessia de Ilhabela para São Sebastião, é de cerca de 30 minutos. Além dos problemas técnicos desta manhã, um acidente entre uma balsa e um veleiro sem iluminação foi registrado na noite desta sexta (17), por volta das 23h. Ninguém ficou ferido e não houve dano às embarcações, segundo a Dersa.