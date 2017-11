Goffin bate Federer, obtém a maior vitória da carreira e decide ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer começou arrasador na semifinal do ATP Finals neste sábado (18). Quebrou o serviço do belga David Goffin e fechou o primeiro set com facilidade. O azarão estava atrás no placar e carregava um histórico de derrota em todos os seis jogos que havia disputado contra o suíço. Mas ele ignorou tudo isto e ganhou de virada. Fez 2 sets a 1 com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4. Goffin ficou bastante emocionado depois de vencer a partida e ainda na quadra falou que não sabia como descrever o que sentia. Ele acabava de derrubar o maior vencedor de Grand Slam da história. "Comecei a sentir a bola muito bem a partir do segundo set. O saque estava lá, fui agressivo, acertei bons forehands. Hoje foi meu dia". Como recompensa, Goffin cravou lugar na decisão do torneio disputado em Londres que reúne os oito melhores jogadores da temporada. Neste domingo, o belga vai tentar o maior título da carreira. A chave para virar o jogo foi uma mudança tática. Goffin passou a ser mais agressivo depois de perder a primeira parcial. Dono de um backhand muito bom, sustentou as trocas de bola e esteve mais consistente do fundo de quadra. Nos momentos em que esteve sob pressão, achou respostas chegando a encaixar aces. Na parte final do set decisivo, ele não sucumbiu e soube administrar os nervos para derrubar Federer. Um exemplo, é que na hora de sacar para fechar acertou dois aces. A final está marcada para este domingo e o adversário sairá da partida entre Grigor Dimitrov e Jack Sock.