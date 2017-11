Comitiva da Nigéria vem conhecer o transporte de Curitiba

Nesta segunda-feira (20), uma comitiva do Governo da Nigéria, acompanhada de empresários, visita Curitiba e Região Metropolitana para conhecer o Sistema de Transporte da Metrocard e Transdata Smart, adotado pelo Governo do Paraná e considerado referência para a América do Sul.

Às 14 horas, nas dependências da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), o grupo será recebido pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, e pelo diretor-presidente da Comec Omar Akel. Eles atenderão a imprensa. O encontro será na Comec e também estarão presentes executivos da Transdata Smart.

Antes, às 9h30, o grupo visita as instalações da Metrocard, na rua Benjamin Constant, 148, e em seguida, às 10 horas, faz um passeio de ônibus pela cidade.

SERVIÇO:

Data: segunda-feira (20.11)

Horário: 14 horas

Local: Comec - Rua Máximo João Kopp, 274, Bloco 3, no bairro Santa Cândida,