Coutinho volta com gol e assistência em vitória do Liverpool

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu com facilidade o Southampton neste sábado (18). Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, o time aproveitou o ambiente favorável do estádio Anfield e construiu o triunfo por 3 a 0. O brasileiro Philippe Coutinho foi um dos destaques da partida. Ele voltou a jogar pelo clube após praticamente um mês fora por conta de uma lesão na coxa. O camisa 10 deu bonita assistência para o segundo gol dos donos da casa e fechou o placar no segundo tempo. O egípcio Mohamed Salah foi o responsável pelos outros dois tentos. O Liverpool está em 5º lugar, com 22 pontos. Já o Southampton soma 13 pontos e ocupa a 14ª colocação. Dono das ações na partida, o Liverpool valorizou a posse de bola e não deu chances aos visitantes. Coutinho comandou as ações junto aos companheiros no setor ofensivo. Eram finalizações seguidas até que Salah abriu o placar. Aos 32min, ele acertou um belo chute no ângulo. Aos 41min, Philippe Coutinho conseguiu assistência preciosa para o egípcio tocar na saída do goleiro Forster. Pela fragilidade do adversário e tranquilidade apresentada pelo Liverpool, o jogo já se mostrou decidido no primeiro tempo. Mas ainda deu tempo para Coutinho deixar o dele. Aos 23min da etapa complementar, o camisa 10 aproveitou rebote após chute de Firmino e completou com categoria para o gol. Uma volta triunfal para a festa da torcida no Anfield.