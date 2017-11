Gabriel Jesus marca, City vence e mantém campanha espetacular

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ninguém segura o Manchester City. Ainda invicto na temporada 2017/18, os comandados de Guardiola deram mais uma aula de futebol neste sábado (18). Mesmo jogando fora de casa diante do Leicester, campeão inglês na temporada 2015/16, os Citizens passearam no campo do King Power Stadium e contaram com gols de Gabriel Jesus e De Bruyne para vencer os anfitriões pelo placar de 2 a 0. Agora, são incríveis 11 vitórias e um empate em 12 jogos da Premier League —sendo 40 gols marcados e um saldo de 33. O resultado leva o City aos 34 pontos, 11 a mais que o vice-líder Manchester United, que ainda nesta 12ª rodada pega o Newcastle. O Manchester City agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Já classificado, o time comandado por Guardiola recebe o Feyenoord na terça-feira (21), no City Of Manchester. Pelo Inglês, o próximo compromisso é apenas no domingo (26), contra o Huddersfield, fora de casa.