Com gols de Paulinho e Suárez, Barcelona vence e mantém folga na ponta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols de Luis Suárez, que não marcava há cinco jogos, e um de Paulinho, o Barcelona bateu o Leganés por 3 a 0 neste sábado (18), fora de casa, e segue com tranquilidade a sua caminhada rumo ao título espanhol. Invicto após 12 rodadas, o time catalão chega agora a 34 pontos, sete de vantagem para o segundo colocado Valencia, que encara o Espanyol neste domingo (19). Já o Leganés, que vendeu caro a derrota para o líder apesar do placar elástico, está em nono, com 17. O resultado dá tranquilidade ao Barcelona antes de uma semana decisiva. Nesta quarta-feira (22), a equipe do técnico Ernesto Valverde defende a liderança do Grupo D da Champions League contra a Juventus em Turim. No próximo domingo (16), o time catalão terá confronto direto com o Valencia, no Mestalla, pelo Espanhol.