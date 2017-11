(foto: Reprodução/UFPR)

Até o próximo dia 24, cerca de 60 acadêmicos de Direito da UFPR vão dedicar algumas horas por dia para ajudar aprovados na primeira fase do vestibular na preparação para a segunda fase, que acontece no dia 26. Criado em 2016, o cursinho solidário Todos pelo Direito oferece aulas gratuitas de Redação, Filosofia e História – áreas do conhecimento cobradas na prova do curso de Direito.

As aulas começaram na quinta-feira (16), numa sala do Prédio Histórico da UFPR. Foram abertas 100 vagas: 70 para cotistas e 30 para a ampla concorrência. “A Universidade destina 50% das vagas ao sistema de cotas, então o Todos pelo Direito tem que acompanhar. Nesta edição fizemos uma nova divisão, privilegiando os cotistas que não frequentaram cursinhos particulares (50 das 70 vagas)”, explica a coordenadora geral do projeto, Thais Carraro Garcia.

Os candidatos recebem o material de estudos gratuitamente. Já os acadêmicos que atuam como professores no cursinho passam antes pelo crivo de uma banca de professores da UFPR.

A ideia surgiu a partir de um desejo de Thais Garcia de ajudar o próximo. “Quando cheguei de São Paulo e entrei na UFPR vi que não havia um cursinho solidário, prática comum entre os paulistas. Tinha muita vontade de ajudar os outros e então sugeri a ideia ao Partido Democrático Universitário, que me ajudou a tirá-la do papel”, relembra a coordenadora.

A iniciativa ajuda quem recebe e recompensa quem fornece conhecimento. “O cursinho é uma grande felicidade para mim, principalmente quando vejo alunos que entraram no ano passado virarem professores este ano. Ajudar quem te ajudou um dia, essa é a grande lição do Todos pelo Direito”, completa Thais.

Para mais informações, acesse a página do Cursinho no Facebook: https://www.facebook.com/todospelodto/.