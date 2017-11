Chuva dá trégua no domingo, mas tempo fica nublado em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O domingo (19) tem o retorno do tempo estável para a maioria das reigões paranaenses devido ao afastamento das áreas de instabilidade para a região Sudeste do Brasil. As chuvas fracas e ocasionais ocorrem entre a madrugada e o período da manhã apenas nas áreas mais ao norte do Estado, divisa com o estado de São Paulo e também nos Campos Gerais e Leste do Paraná.

Apesar da estabilidade, o céu fica encoberto na Capital a maior parte do dia e as temperaturas ficam amenas ao longo do dia e tarde. A segunda-feira (20) tem previsão de céu encoberto e sem chuva. Chuviscos ocasionais na terça-feira (21) e volta a chover masi forte na quarta-feira (22).