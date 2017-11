Internauta publica pedido de desculpas para Patrícia Pillar

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta (17), Patrícia Pillar, 53, divulgou em seu Instagram o pedido de desculpas feito por um internauta que a ofendeu após a atriz posicionar-se em favor da ex-presidente Dilma Rousseff. "Venho através deste espaço me retratar pelas palavras ofensivas e profundamente vulgares que usei contra a senhora Patrícia Pillar. Fiquei frente a frente com a pessoa ofendida, me coloquei no lugar dela e não gostei do que senti. Fiz ilações falsas sobre está pessoa e estou me retratando como as pessoas de bom senso devem agir", diz o texto do internauta José Alberto Muner. Ao defender "liberdade de expressão dentro dos limites da civilidade"​, Pillar ainda afirmou que outros internautas também estão sendo processados. "É uma pena ter que recorrer à Justiça e a processos para que as pessoas entendam a diferença entre discordar e agredir e/ou ofender", disse a atriz. Em janeiro quando Pillar entrou com a ação, Dilma usou o Twitter para defender a atriz das acusações virtuais. "Patrícia Pillar se posicionou corajosamente contra o golpe. Foi ofendida por aqueles que não respeitam opiniões diferentes das suas."