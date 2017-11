Número de pessoas na pobreza extrema volta a subir depois de dez anos

A Ação da Cidadania volta a realizar neste ano a campanha Natal sem Fome após 10 anos e segundo um estudo divulgado em fevereiro pelo Banco Mundial, o número de pessoas vivendo na pobreza no Brasil deverá aumentar entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim de 2017. Esses são sinais claros de que a fome e a miséria, um pouco atenuadas em função das últimas políticas públicas adotadas pelo Brasil, como o Bolsa Família, voltam a rondar o país.

No dia 19, próximo domingo, será celebrado o 1º Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo papa Francisco. Neste contexto, o vice-presidente da CNBB, o arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, fala do gesto do santo padre. “A intenção do papa é a de despertar o mundo – países e pessoas -, e de acordá-lo para a triste realidade de nosso tempo”, disse. A pobreza e a fome ameaçam milhões de pessoas pelo planeta porque falta o senso de solidariedade e o respeito aos mais pobres aponta o bispo. Acompanhe a íntegra da entrevista.