Moradores do Água Verde fazem ato contra a retirada das floreiras

Moradores e comerciantes da Avenida República Argentina, no Água Verde, em Curitiba, fizeram na tarde deste sábado (18), um ato contra a retirada das floreiras instaladas no conjunto comercial no número 1115. O ato contou com DJs, música, salgadinhos, pipoca e bebidas, uma promoção dos moradores e comerciantes da Avenida República Argentina.

Os manifestantes garantem que as floreiras, clolcadas ali há anos, não interferem na passagem de pedestres e nem mesmo impedem a presença dos moradores de rua. Durante o ato eles colheram assinaturas num abaixo-assinado