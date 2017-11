Maratona de Curitiba rende até R$ 40 milhões para o turismo

(foto: Divulgação/SMCS)

A Maratona de Curitiba é o maior evento de corrida da região Sul do Brasil. Com 6.500 participantes a corrida vai ter representantes de todos os estados do Brasil e ainda da Argentina, Bahrein, Estados Unidos e Paraguai.

Segundo os organizadores do evento, mais da metade (3.380) dos corredores serão de fora do estado, o que deve trazer cerca de R$ 40 milhões para a economia local. O maior grupo de participantes, 10% do total, vem do estado vizinho, São Paulo. A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, ressalta o crescimento do turismo esportivo, um segmento que agrega ao posicionamento da cidade como produto turístico. "É um público que tem um perfil interessante de comportamento e que vai aproveitar sua estadia para conhecer a cidade", disse tatiana. "O próprio nome da maratona por si já divulga nossa cidade."

É o caso do modelista paulistano Cláudio Assis, que chegou em Curitiba na quarta-feira (15/11) e vai ficar seis dias ao todo. “O mais legal é o Jardim Botânico que é o símbolo da cidade”, afirmou. A vinda para a capital do Paraná também vai servir para encontrar amigos virtuais da cidade. “Temos um grupo de corredores nas mídias sociais e vamos aproveitar nos conhecer pessoalmente em algum restaurante”, lembrou.

Também paulistano, Wgner Flório já correu 14 maratonas em Curitiba e, sempre que pode, vem para a cidade. Dono de uma casa no bairro Xaxim, Flório vai receber 15 amigos de São Paulo. “Vou levá-los para Santa Felicidade e Ópera de Arame, mas se der tempo vamos negociando nosso programa”, contou. “Eu adoro Curitiba.”

Internacional

A corrida também vai ter quatro representantes da cidade-irmã de Curitiba, Columbus, dos EUA. A participação de Diane Alecusan, Chelsea Alexander, Kristen Hosni e Maggie Gons faz parte do acordo estabelecido com a cidade para o intercâmbio de atletas de diversas modalidades esportivas. Elas visitaram o Clube da Gente do Tatuquara, onde encontraram o secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Kristen já correu 32 maratonas e afirma estar animada com o desafio. “Eu estou amando Curitiba e me sinto muito bem recebido em todo os lugares”, disse a atleta amadora, que vai permanecer seis dias com suas colegas na cidade.

O protocolo de intenções com Columbus também abrange as áreas da educação, turismo e transporte. O assessor da Prefeitura para Relações Internacionais, Rodolpho Zannin, lembrou que internacionalização da Prefeitura é uma determinação do prefeito Rafael Greca. “O intercâmbio entre instituições curitibanas e americanas só vai aumentar”, disse.