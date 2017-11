Vai ficar mais fácil tirar a identidade em Curitiba, enfim

(foto: Luiz Costa/SMCS)

A partir de março, as dez administrações regionais de Curitiba vão contar com os serviços do Instituto de Identificação do Paraná. Atualmente, só a Rua da Cidadania do Carmo, na regional Boqueirão, conta com o serviço cuja solicitação de expansão foi um pedido feito pelo prefeito Rafael Greca ao governador Beto Richa. O anuncio da ampliação aconteceu neste sábado (18/11), durante o Mutirão da Cidadania do Tatuquara, na Rua da Cidadania da regional.

A emissão de Carteiras de Identidade foi um dos serviços mais solicitados pela população, desde o início do mutirão, na quinta-feira (16/11). Nos três dias foram emitidos 1.500 documentos. “É uma alegria servirmos a Curitiba e aos curitibanos com a parceria desse governador que já foi prefeito e sabe que o Governo e Prefeitura têm que estar onde o povo está”, disse Greca. O prefeito reforço a importância de levar os serviços do Instituto de Identificação para mais próximo de onde vivem as pessoas.

No evento - a quarta feira de serviços públicos realizada em parceria entre Prefeitura de Curitiba e Governo do Paraná - o prefeito entregou para Geraldo Moretto a segunda via da Carteira de Identidade. Pela facilidade em fazer o documento, Moretto aproveitou para fazer também a primeira via do documento para filha, de 10 anos. “É uma satisfação poder resolver isso tão rápido e tão perto da minha casa”, disse Moretto, vizinho da Rua da Cidadania.

A auxiliar administrativa Janaína Amaro Lima levou os dois filhos, Rhuan e William, para fazer a primeira via da Carteira da Identidade. Ela que já havia tentado, sem sucesso, a emissão dos documentos pela internet comemorou o resultado. “Já estava sabendo do mutirão e me programei para resolver isso. Agora está resolvido”, disse Janaína.

Trabalho – A emissão de carteiras de trabalho também foi bastante procurada durante o mutirão, com a entrega de 600 unidades. Daniel Dionísio e a jovem Rayane Milena dos Santos receberam suas carteiras das mãos do prefeito e do governador. “O mutirão foi uma forma de agilizar a emissão da minha carteira de trabalho”, comentou Rayane, que está procurando seu primeiro emprego. Além da emissão do documento, o estande do Sistema Nacional de Empregos encaminhou 100 entrevistas para vagas de emprego.

Tatuquara - Ao todo, foram 30 mil atendimentos realizados nos três dias de mutirão na regional. Nos três eventos anteriores, no Bairro Novo, Cajuru e CIC, foram registrados mais de 154 mil atendimentos, somadas as edições. O próximo Mutirão da Cidadania acontecerá na Regional do Boqueirão para atender moradores dos bairros da cidade, Hauer, Xaxim, Boqueirão e Alto Boqueirão.

A união entre os governos estadual e municipal também foi exaltada pelo governador Beto Richa, que lembrou dos grandes resultados já apresentados na capital. “Vamos fazer esse mutirão em todas as dez regionais. Quatro já aconteceram com muito sucesso”, salientou Richa.

Resultados - Na área da saúde, foram ofertados testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites, aferição de pressão arterial, glicemia, avaliação odontológica e física, além de orientações. Outros serviços incluem o cadastro para recebimento do kit digital de televisão, inscrição de animais domésticos para o Castramóvel.

Educação e cultura também tiveram oferta de ações e serviços com diversos estandes entre eles, um voltado ao cadastramento de alunos para a rede pública, inscrição para exame de equivalência para Educação de Jovens e Adultos, além de oficinas, a apresentações e exposições.

A mostra projeto de robótica contou com as equipes Cyber Rex, formada por estudantes da Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag, e Alcateia, de alunos da Escola Municipal Caic Cândido Portinar. “É muito legal mostrar o que estamos produzindo para o prefeito e o governador”, disse o estudante Gustavo Henrique Nunes, integrante da Alcateia.

MusicaR

Mais de 50 crianças do Projeto MusicaR, da Regional Cajuru, se apresentaram durante no encerramento do mutirão. A aluna Gabrielli Rocha Melo, que nunca tinha subido num palco, se emocionou com o resultado. "Eu gosto de cantar e fico animada em participar das aulas, mas estar aqui foi muito legal”, contou. “Deu um friozinho na barriga no começo, mas quando vi as pessoas me olhando, foi", comentou a aluna.

Além de reforçar o ensino em palco, a apresentação somou às aulas experimentais do MusicaR, oferecidas ao longo do dia e organizadas para divulgar o projeto que, até 2018, será estendido à todas as regionais. Foi bom constatar que essas crianças estão tendo o que há de melhor na musicalização", explicou o coordenador do projeto, Guilherme Romanelli.

Presenças

Estiveram presentes ao encerramento do Mutirão da Cidadania do Tatuquara o vice-prefeito e secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, o Secretário Municipal do Abastecimento, Luiz Gusi, o secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcelo Richa, a secretária Municipal da Saúde, Márcia Cecília Huçulak, a presidente do Instituto Curitiba de Saúde, Dora Pizzatto, o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, José Lupion Neto.

Também compareceram a presidente da Fundação da Ação Social, Elenice Malzoni, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho Balaguer, os vereadores, Thiago Ferro, Geoavene Fernandes, Osias Moraes e Rogério Campos, e o administrador da regional Tatuquara, Jadir Silva de Lima.

Outras presenças foram da Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, o secretário para Assuntos Estratégicos do Paraná, Edgar Bueno, o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel da Polícia Militar, Francisco Geraldo Pereira, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, o Secretário Especial de Representação do Estado, Luciano Pizzatto, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Maurício Tortato, o deputado federal, Luciano Ducci, e o diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Orlando Pessuti.