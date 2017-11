Competição de xadrez reúne 1.064 atletas em Curitiba

(foto: Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

A terceira e última etapa do Desafio Xeque-Mate de Xadrez 2017, realizado neste sábado (18/11), lotou o salão do Sesc da Esquina, com 1.064 enxadristas inscritos. O evento é a maior competição da modalidade do país e teve competições em 14 categorias, divididas nas etapas: do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, comerciários, comunidade e veteranos (acima de 50 anos).

As três etapas do desafio contabilizou um recorde de participações, com 3,5 mil inscrições. O elevado número de participantes na competição, segundo o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Marcello Richa é resultado da valorização que a Prefeitura tem dado à pratica. “Valorizamos o xadrez, especialmente como atividade de contraturno por entender que é um esporte que contribui para o desenvolvimento cognitivo e social dos jovens”, diz Marcelo.

As partidas deste sábado começaram a partir das 9h e seguiram até o fim da tarde. As irmãs Jennifer e Caroline Tavares Duarte, campeãs de xadrez nos Jogos da Juventude deste ano, prestigiaram o evento e ressaltaram a importância de as crianças saírem da rotina dos treinos e participarem do torneio. “É muito legal ver o salão lotado de crianças, especialmente porque nós começamos a jogar xadrez nessa idade, em edições anteriores do Desafio Xeque-Mate”, disse Caroline. “Participar de campeonatos e torneios é importante para incentivar os jovens, já que é muito mais emocionante e desafiador para o jogador”, ressaltou Jennifer.

Frequência - A opinião delas foi compartilhada por Mariane Custódio, de nove anos, que participou de todas as etapas. “Comecei a jogar esse ano, fui na primeira etapa apenas para ver como era, mas me diverti muito e acabei participando de todas”, disse a garota que ressaltou gostar de competir com pessoas diferentes. O estudante Luiz Fernando dos Santos, de dez anos, disse que começou a jogar xadrez com mais frequência depois de ter participado das etapas anteriores. “Passei a jogar com a minha família e no computador para treinar e melhorar o meu jogo.

A competição aconteceu nos períodos da manhã e da tarde, dividida em cinco rodadas. As partidas foram realizadas com as regras da Federação Internacional de Xadrez (Fide) do Xadrez Rápido, adaptadas para o cumprir os objetivos formativos e educacionais. O Desafio Xeque-Mate de Xadrez é promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) com apoio da Federação Paranaense de Xadrez (Fexpar)