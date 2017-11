Cavani avisa 'Neymar é o cobrador de pênaltis do PSG'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar é o cobrador de pênaltis do Paris Saint-Germain. O comunicado foi feito justamente pelo concorrente Edinson Cavani neste sábado (18), depois do clube francês vencer o Nantes. Desta forma, o suspense feito pelo treinador Unai Emery chega ao final. "Vai cobrar o Neymar", destacou Cavani, após se tornar o destaque do PSG na vitória contra o Nantes por 4 a 1, no Parque dos Príncipes. Essa foi a primeira vez que Cavani se manifestou sobre o incômodo episódio. O jogador ainda foi questionado sobre se a escolha coube a Unai Emery: "sim, sim", se limitou a dizer. Neymar e Cavani já se desentenderam por mais de uma vez sobre a questão durante partida entre PSG e Lyon, em setembro, pelo Campeonato Francês. Na primeira ocasião, eles discutiram sobre quem faria uma cobrança de falta na partida, que ficou a cargo de Neymar. Na segunda etapa, o jogador brasileiro pediu ao companheiro que lhe deixasse bater um pênalti. Cavani não permitiu e errou a cobrança. Pouco após a polêmica, o treinador Unai Emery disse que já avisou os dois jogadores sobre quem seria o cobrador de pênalti no PSG, mas não revelou a definição. "O Neymar e o Cavani são os cobradores de pênalti do time. Possuem ótimas estatísticas de conversão e querem bater. Isso é algo normal", disse na tentativa de minimizar a rusga. As respostas de Cavani sobre o tema neste sábado foram secas. O uruguaio se estendeu mais ao comentar sobre a relação com Neymar. "Neymar tem seus companheiros de muita experiência na seleção e é um garoto de sucesso, sabe tirar a pressão. Não precisamos ser amigos, mas dentro de campo vamos nos ajudar", avisou.