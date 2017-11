Motoristas profissionais do Paraná poderão fazer reciclagem preventiva

(foto: Arquivo/Detran-PR)

O Governo do Estado lança na segunda-feira (20), em solenidade com o governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, às 16 horas, o curso de reciclagem preventiva, do Detran-PR. O curso se destina a motoristas profissionais do Paraná e visa evitar que o trabalhador tenha suspensão do direito de dirigir.

A reciclagem preventiva consiste num convite aos motoristas que trabalham com carteiras categorias C, D e E, que atingirem entre 14 a 19 pontos na carteira, possam fazer a reciclagem e zerar seus pontos antes de aberto o processo no caso de ultrapassarem os 21 pontos, quando perdem o direito de dirigir.

SERVIÇO

Data: segunda-feira (20.11)

Horário: 16 horas

Local: Palácio Iguaçu – sala de reuniões – 3º andar

Praça Nossa Senhora de Salete -s/n – Centro Cívico - Curitiba