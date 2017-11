Jogadores comemoram o gol sobre o CRB (foto: Reprodução/Premiere FC)

O Paraná Clube está de volta à primeira divisão. O acesso foi garantido com uma rodada de antecedência, nesse sábado (dia 18) à tarde, em Maceió (AL), com a vitória por 1 a 0 sobre o CRB, pela 37ª (penúltima) rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou na 3ª posição, com 63 pontos. A equipe alagoana está em 13º lugar, com 45 pontos, e já estava praticamente livre do rebaixamento antes do início dessa rodada.

Clique aqui para ver a classificação da Série B no site Srgoool.

Para garantir o acesso antecipado, o Paraná contou com tropeços de concorrentes diretos pelo G4. Nesse sábado, o Oeste perdeu para o ABC e o Londrina empatou com o América-MG.

Na última rodada da Série B, no próximo fim de semana, o Paraná vai receber na Vila Capanema o Boa.

O Paraná Clube volta à primeira divisão após dez anos jogando a Série B. A última vez que participou da Série A foi em 2007.

TÉCNICO

Esse foi o 17º jogo de Matheus Costa no comando da equipe. Ele soma 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas pelo clube.

ESCALAÇÃO

O técnico Matheus Costa fez duas alterações na equipe. Tirou o volante Gabriel Dias e o meia João Pedro. E escalou o volante Leandro Vilela e o meia Zezinho. O único desfalque era o meia Guilherme Biteco.

PRIMEIRO TEMPO

O CRB escancarou suas fragilidades no primeiro tempo e o Paraná teve facilidade para mandar no jogo. O time nordestino quase não atacou – só levou perigo em uma cobrança de falta. Já a equipe paranaense teve quatro boas jogadas ofensivas. A melhor foi aos 29 minutos, quando Zezinho saiu na cara do gol, mas chutou fraco e o goleiro defendeu.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com domínio do Paraná. Aos 9, a primeira substituição no time. Saiu Vitor Feijão e entrou Felipe Alves. Aos 12, Robson teve grande chance, mas o goleiro levou a melhor de novo. Aos 15, saiu Zezinho e entrou o centroavante Alemão. O gol veio aos 17, após jogada de Alemão, que cruzou rasteiro. O zagueiro Audálio tentou cortar e fez contra: 1 a 0 para o Paraná. Aos 20, troca de volantes no time paranaense: saiu Leandro Vilela e entrou Gabriel Dias. Aos 32, Richard salvou o Paraná com grande defesa, parando chute de Diego.

CRB 0 x 1 PARANÁ

CRB: Edson Kölln; Eduardo (Clebinho), Flávio Boaventura (Audálio), Gabriel e Diego; Yuri, Rodrigo Souza, Edson Ratinho, Tony e Chico; Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

Paraná: Richard; Cristovam, Iago Maidana, Brock e Rayan; Leandro Vilela (Gabriel Dias), Vinicius Kiss, Renatinho, Zezinho (Alemão) e Vitor Feijão (Felipe Alves); Robson. Técnico: Matheus Costa.

Gol: Audálio, contra (17-2º)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió