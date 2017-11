O Paraná Clube venceu o CRB neste sábado (18), jogando em Maceió (AL). O resultado de 1 a 0, mais o empate do Londrina com o América (MG), por 0 a 0, no Estádio do Café, e a derrota do oeswte para o ABC por 1 a 0, deu a vaga ao Paraná, que com 63 pontos não pode mais ser alcançado pelos concorrentes.

Mais informações em breve