Mimo Festival encerra programação gratuita com show de Otto em Olinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mimo Festival encerra a última etapa de sua programação anual com show de Otto, às 19h30 deste domingo (19), na praça do Carmo, em Olinda. O pernambucano apresenta seu recém-lançado álbum, "Ottomatopeia". "É um verdadeiro presente", diz o cantor sobre mostrar seu novo trabalho em seu Estado natal. "O disco comunica-se com facilidade, fala de muitos sentimentos bons." O músico diz se considerar "mais claro no ofício" após mais de 25 anos de carreira. "Acho que me sinto mais integrado na vida, converto melhor o pensamento em poesia, e depois em música." Ainda no domingo, o evento promove shows do guitarrista português Manel Cruz e do grupo congolês Konono Nº1, que já gravou com Björk e Herbie Hancock. Haverá ainda uma conversa com os cineastas Vincent Moon e Priscilla Telmon e a exibição de seu filme, "Hibridos, os Espíritos do Brasil". Neste ano, o festival itinerante, totalmente gratuito, passou pela cidade portuguesa de Amarante, e pelas brasileiras Ouro Preto, Tiradentes, Paraty e Rio de Janeiro. Para realizar todas as etapas do festival, a organização captou R$ 8 milhões por meio de parcerias com prefeituras de cidades históricas que sediam as edições, além de Lei Rouanet e patrocínios diretos. Em 2015, a etapa de Olinda, onde o evento surgiu, foi cancelada por falta de recursos.