Empate deixa Real Madrid e Atlético de Madri mais distantes do Barcelona

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de protagonizarem um jogo quente, com chances de gol dos dois lados, Real e Atlético de Madrid ficaram no 0 a 0 em partida realizada neste sábado (18) pelo Campeonato Espanhol, no Metropolitano, estádio do Atlético. O empate acabou sendo negativo para as duas equipes, que agora veem o Barcelona abrir dez pontos de diferença na liderança do campeonato. Com o resultado, Real e Atlético de Madrid ficam empatados com 24 pontos cada um, respectivamente na terceira e quarta posição. Já o Barcelona foi a 34, após vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, também neste sábado. Apesar de ter maior posse de bola, o Real sofreu nos primeiros minutos do jogo com os rápidos contra-ataques do Atlético, que chegava com mais frequência ao gol. Aos três minutos, Correa chutou para fora, cara a cara com o goleiro Casilla, em uma das principais oportunidades da partida. Aos 23, Saúl tentou uma finalização de fora da área, que passou com perigo à direita do gol do Real. Depois, o Real cresceu no jogo e passou a levar perigo para o Atlético. Aos 30, após tabelar com Cristiano Ronaldo, Toni Kroos chutou à esquerda do gol do Atlético. Cinco minutos depois, Ronaldo bateu falta no canto esquerdo do gol do Atlético e obrigou Oblak a fazer grande defesa. A partida continuou movimentada no segundo tempo. Apesar de maior pressão do Real Madrid nos primeiros minutos, o domínio esteve do lado do Atlético, que chegou mais vezes e com maior perigo ao gol de Casilla. Uma das principais chances veio com Gameiro, que, aos 33 minutos, recebeu livre na área e deu um toque por cima de Casilla. A jogada, no entanto, parou em Varane, que conseguiu cabecear para escanteio. Nos últimos minutos da partida, o Real chegou mais vezes ao gol do Atlético, mas parou nas boas defesas do goleiro Oblak. Na sequência, os próximos desafios das duas equipes serão pela Liga dos Campeões. Na terça-feira (21), às 17h45, o Real joga contra o Apoel, do Chipre, fora de casa. Na quarta (22), é a vez do Atlético enfrentar a Roma no Metropolitano, no mesmo horário.