Paraná e Ceará conseguem acesso e definem novos clubes da Série A

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já estão definidos os quatro times que subirão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Paraná sobre o CRB neste sábado (18), por 1 a 0, o time chegou a 63 pontos e garantiu sua vaga para o próximo ano. Por causa da soma dos resultados obtidos na 37ª rodada, o Ceará conseguiu a última vaga para a Série A antes mesmo de entrar em campo nesta rodada. O time joga nesta noite (18) contra o Criciúma, em Santa Catarina. Os outros dois clubes que já tinham conseguido a classificação são América-MG e Internacional. O time gaúcho venceu neste sábado o Goiás por 2 a 0. Como o clube mineiro empatou em 0 a 0 com o Londrina, também neste sábado, a distância entre o líder e o segundo colocado caiu de 4 para 2 pontos, e a decisão de quem ganhará o campeonato vai ficar para a última rodada. O Londrina e o Oeste, que também lutavam pelo acesso à elite do futebol brasileiro, não venceram suas partidas e perderam a chance de subir.