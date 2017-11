Mais de 6 mil atletas correm na Maratona de Curitiba nesta manhã de domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

19/11/17 às 08:43 - Atualizado às 08:51 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas) (foto: Franklin de Freitas)

Na manhã deste domingo (19) foi dada a largada para a Maratona de Curitiba, o maior evento de corrida da região Sul do Brasil. Com 6.500 participantes a corrida tem representantes de todos os estados do Brasil e ainda da Argentina, Bahrein, Estados Unidos e Paraguai. Esta é a 21ª edição da Maratona na Capital.

A largada aconteceu às 7h30, da Praça Nossa Senhora de Salete, onde também acontece a chegada depois dos corredores percorrerem mais de 42 quilômetros. Bloqueios são feitos durante o percurso.