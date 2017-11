Temporais afetaram 16 municípios do Paraná desde quinta-feira

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As chuvas fortes desde a quinta-feira (16) até o sábado (18), atingiram pelo menos 16 municípios paranaenses e afetaram mais de 2.500 pessoas. Só em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado, foram 500 pessoas que sofreram com as tempestades no período. Os temporais foram registrados também no Noroeste, Norte e Litoral.

Neste domingo (19) o tempo fica estável para a maioria das regiões paranaenses devido ao afastamento das áreas de instabilidade para a região Sudeste do Brasil. As chuvas fracas e ocasionais ocorrem entre a madrugada e o período da manhã apenas nas áreas mais ao norte do Estado, divisa com o estado de São Paulo e também nos Campos Gerais e Leste do Paraná.

As temperaturas ficam amenas na parte Sul do Paraná e mais altas no Norte/Noroeste.