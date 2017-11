Alunos do Boqueirão participam de mutirão do cabelo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Mais de 500 alunos do colégio Adventista Boqueirão (Curitiba) participam de uma ação prática voltada a sensibilização da sociedade sobre a necessidade de se precaver contra o câncer de mama e próstata. Os temas foram discutidos com os adolescentes ao longo dos meses de outubro (Rosa) e novembro (Azul).

O colégio aproveitou o momento da Feira Cultural, na manhã deste domingo (19), que acontece todos os anos para promover a ação. Durante a exposição, a ONG Atitude na Cabeça fará o corte de cabelo de alunos e visitantes que se dispuserem a doar os fios. O material recolhido será transformado em perucas que posteriormente serão entregues para pacientes em tratamento.

Outra ação solidária que alunos e comunidade serão convidados a participar durante o mesmo evento é do Projeto Papai Noel dos Correios. A instituição garantiu mais de 200 cartinhas junto ao projeto e fará a distribuição das mesmas aos interessados em fazer o papel do ‘Bom Velhinho’ neste Natal, doando um dos presentes solicitados nas cartas.

“Conscientizar os adolescentes e ao mesmo tempo sensibilizá-los para assuntos latentes em nossa sociedade é uma maneira de formar cidadãos esclarecidos e ao mesmo tempo empenhados em contribuir em prol de um mundo melhor para todos”, frisa a diretora do Colégio Adventista Boqueirão, Elisa Mara de Castilho.

Feira

Ao longo da programação os alunos do 6º ano ao Ensino Médio farão vão expor trabalhos realizados durante o ano de 2017 em diferentes disciplinas. Entre elas está ligado ao empreendedorismo. Entre os projetos apresentados estão aqueles realizados em parceria com comerciantes do bairro Boqueirão, os quais ajudaram os estudantes a desenvolver atividades práticas falando sobre o dia a dia de um empreendedor.

Ainda sobre o tema haverá palestras com jovens empreendedores como João Baggio e Thiago Castilho que farão um bate bato com alunos e comunidade sobre os desafios de se empreender no Brasil.

Quando: Domingo, 19 de novembro

Horário: das 9h às 13h

Local: Colégio Adventista Boqueirão, R. Cleto da Silva, 2260