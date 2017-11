FAS recebe doações para vítimas do incêndio no Parolin

Da Redação Bem Paraná com sites

19/11/17

(foto: Ricardo Marajó/FAS)

Interessados em doar roupas, móveis, eletrodomésticos e mantimentos às famílias atingidas pelo incêndio que destruiu 14 casas no Parolin, na noite de sexta-feira (17), podem ligar para o Disque Solidariedade, por meio do serviço de telefone 156 ou levar até a sede da Fundação de Ação social (FAS), no Campo Comprido, a partir de segunda-feira (20).

Equipes da Prefeitura de Curitiba estiveram no Parolin, na manhã de sábado (18), para dar sequência aos atendimentos e prestar assistência às famílias atingidas pelo incêndio. Seis casas foram totalmente destruídas pelas chamas e outras oito ficaram bastante comprometidas. A área tomada pelo incêndio é conhecida como Morro do Sabão, um espaço muito adensado, o que deve ter contribuído para a propagação do incêndio.

Lonas plásticas foram distribuídas para proteger o mobiliário que restou da chuva e a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Limpeza Pública, avaliou o local que será limpo na segunda-feira, para a retirada dos entulhos.

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba iniciou o atendimento dos moradores que perderam suas casas, com o levantamento do perfil das famílias e, na segunda-feira, realizará um encontro para discutir a reconstrução das moradias. Secretaria Municipal da Saúde esteve no local para verificar a necessidade de novos atendimentos.