Delegação do Paraná Clube chega no Afonso Pena às 13h10. Torcida promete recepção e festa no aeroporto

A delegação do Paraná Clube vai ser recebida com festa no Aeroporto Afonso Pena, no começo da tarde deste domingo (19). Em postagem na conta do Twitter, o time confirmou que deve chegar a Curitiba às 13h10. Às 10h35, o avião que trazia a delegação de Maceió (AL), pousou em Congonhas (SP), de onde segue para São José dos Pinhais.

O Paraná jogou contra o CRB no sábado (18), e venceu por 1 a 0, o que também lhe garantiu o retorno à Série A do Brasileirão no ano que vem. Com 63 pontos, mesmo faltando uma partida, os concorrentes Londrina e Oeste, não podem mais alcançar o time paranista, que no momento ocupa a quarta posição na Série B.

Também estão garantidos na primeira divisão em 2018 o América (MG), Internacional (RS) e o Ceará (CE).