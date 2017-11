Brasileiro que liderava prova da Fórmula 3 bate a 100m da linha de chegada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Última volta de corrida e o mineiro Sérgio Sette Câmara e Ferdinand Habsburg travavam uma disputada ferrenha pela liderança. Mas os dois foram além do limite na curva que levava a reta da linha de chegada e acertaram o muro. Sorte do inglês Daniel Ticktum, que estava em terceiro lugar e viu a vitória cair no colo. Sette Câmara ficou parado no lugar em que bateu, enquanto Habsburg se arrastou até o final da prova e terminou em quarto colocado. A prova foi realizada em Macau e valia pela Copa do Mundo de Fórmula 3. O brasileiro largou em terceiro e assumiu a ponta depois de uma relargada. Com o acidente, o mineiro perdeu a chance de se juntar a nomes como Ayrton Senna, Michael Schumacher e David Coulthard que venceram esta corrida de rua. Sette Câmara é um dos candidatos a ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. O país ficará sem representante a partir de 2018 por causa da aposentadoria de Felipe Massa.