Alonso faz primeiro treino com carro que usará nas 24 Horas de Daytona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Fernando Alonso tomou gosto por correr em outras categorias além da Fórmula 1 e neste domingo fez o primeiro teste com o protótipo que pilotará nas 24 Horas de Daytona. Ele andou por 40 minutos com um Toyota híbrido durante um teste de novatos realizado no Bahein. O piloto já confirmou que participará das 24 Horas de Daytona. Alonso dividiu o volante com o suíço Sebastien Buemi e foi 1,6 segundos mais lento que o companheiro. A realização do teste aumenta a expectativa de que o espanhol participe das 24 Horas de Le Mans, prova de longa duração mais famosa do mundo. Alonso já avisou que gostaria de ganhar a tríplice coroa – vencer o GP de Mônaco de Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. A Mclaren informou que vê com bons olhos a participação dele na corrida realizada na França, mas um acerto não foi oficializado. Por enquanto, é certo apenas que o piloto estará em Daytona na corrida marcada para janeiro de 2018.