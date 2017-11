Parque Barigui recebe caminhada pelas vítimas do trânsito

(foto: Divulgação/Detran-PR)

Neste domingo (19), data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, haverá apresentação com o grupo de teatro Grutun!, da Unibrasil, além de distribuição de mudas de árvores e materiais educativos.

A ação será às 15h30, simultaneamente, em três pontos do Parque Barigui, no Salão de Atos, Pavilhão de Exposição (ExpoRenault) e Casa Amarela. A partir das 16h30, se iniciará uma caminhada com saída do Salão de Atos até o Memorial, também no parque. Para encerrar, às 17h, haverá uma apresentação com a Orquestra Sinfônica do Paraná, do Teatro Guaíra.

Estas ações fazem parte de uma campanha do Detran-PR iniciado na quinta-feira (16), em memória às vítimas do trânsito.