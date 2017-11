Curitiba identifica um foco do mosquito Aedes aegypti de 26,7 mil vistorias

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

No segundo levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti do ano, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e concluído na semana que passou, Curitiba manteve o índice de infestação do Aedes aegypti em 0%, abaixo de 1%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. O Aedes aegypti é o mosquito vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Foram inspecionados 26.724 imóveis em toda a cidade e apenas um foco positivo para o mosquito foi identificado, no bairro Umbará, na regional do Bairro Novo, num terreno baldio. No primeiro levantamento realizado neste ano, em junho, foram encontrados seis focos, nas regionais do Cajuru, do Boa Vista e do Boqueirão.

A realização de dois Levantamentos Rápidos de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) por ano é diretriz do Ministério da Saúde e faz parte da ação Curitiba sem Mosquito, uma das metas estabelecidas pela Prefeitura, com relação ao controle do Aedes aegypti. Em 2016, ainda na gestão anterior, apenas um LIRAa havia sido realizado. O LIRAa permite o planejamento de ações de combate ao mosquito.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti, Tatiana Faraco, embora o índice de infestação atual tenha permanecido em 0%, é importante que a população não descuide, evitando locais com acúmulo de água, que podem se tornar criadouros do mosquito.

“Não podemos descuidar do nosso ambiente, principalmente com a perspectiva de dias mais quentes, o que favorece a proliferação do mosquito. É preciso sempre fazer a remoção da água acumulada, evitando a possibilidade de criadouros”, diz.

Só neste ano, o Curitiba Sem Mosquito, numa parceria entre a SMS e a Secretaria do Meio Ambiente já recolheu 1.022.203 kg de entulhos em casas e comércios, evitando criadouros de mosquito.

Combata a proliferação do mosquito Aedes aegypti:

1 - Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 - Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 - Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 - Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 - Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 - Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 - Se guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 - Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 - Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 - Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.