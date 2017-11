No poder desde 1980, Robert Mugabe recebe ultimato para renunciar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O partido zimbabuense ZANU-PF deu a Robert Mugabe, 93, até o meio-dia desta segunda (20) para renunciar ao cargo de presidente ou enfrentar um impeachment, informou o ministro da segurança cibernética, Patrick Chinamasa, neste domingo (19). Ele falou em coletiva de imprensa televisionada depois de uma reunião especial do partido em que Mugabe foi destituído do cargo de líder do ZANU-PF. O ex-vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, deverá liderar um novo governo após sua eleição formal como chefe do partido no poder no próximo mês. Neste sábado (18), a maior parte da população de 1,6 milhão de Harare (capital do Zimbábue) tomou às ruas em uma manifestação anti-Mugabe que, há poucos dias, teria levado uma repressão policial. "É muito tempo, Mugabe tem de sair', "Descansa em paz Mugabe", e "Não à dinastia Mugabe" eram cartazes exibidos pelos manifestantes, a maioria deles negros, mas também muitos brancos, algo pouco comum. Estas manifestações contra Mugabe, que começaram de forma pacífica na manhã deste sábado, encerram uma semana de crise política sem precedentes no Zimbábue, onde as Forças Armadas tomaram o controle do país e colocaram em prisão domiciliar o chefe de Estado no poder desde 1980.