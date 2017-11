Pronto atendimento do ICS será transferido para o Hospital do Pilar

(foto: Reprodução)

O Instituto Curitiba de Saúde (ICS) firmou uma nova parceria com o Hospital Pilar para ampliar o serviço de pronto atendimento aos beneficiários. A partir de 1º dezembro, o Pronto Atendimento do Hospital Pilar será a referência para a procura direta dos servidores municipais para casos clínicos de emergência.

O novo atendimento no Hospital Pilar será 24 horas, 7 dias por semana e sem a cobrança de coparticipação, o grande diferencial desta parceria. O beneficiário poderá fazer uso do serviço de urgência e emergência do hospital sem se preocupar com descontos no contracheque.

Esta parceria proporcionará uma ampliação dos serviços ofertados no ICS, garantindo mais qualidade e infraestrutura dos serviços médicos de urgência e emergência.