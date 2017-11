Governo homenageia personalidades afro-paranaenses no Dia da Consciência Negra

Nesta segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, o governador Beto Richa fará a entrega do “Diploma de Personalidade Afro-Paranaense” a dez mulheres que se destacam pelo compromisso com a promoção da igualdade racial e pelas ações de valorização da população negra. A solenidade será no Salão Nobre do Palácio Iguaçu, às 14h30.

A homenagem foi proposta pela Secretaria de Estado da Cultura, dentro das ações do Mês da Consciência Negra, evento que chega a terceira edição em 2017 e promove atividades com o objetivo principal de resgatar, valorizar e divulgar a cultura afro-paranaense.

SERVIÇO

Data: segunda-feira (20.11)

Horário: 14h30

Local: Salão Nobre do Palácio Iguaçu

Praça Nossa Senhora da Salete, s/n. Centro Cívico - Curitiba