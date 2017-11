Duas crianças e um adolescente morrem em acidente na Dutra, no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas crianças e um adolescente de 18 anos morreram na manhã deste domingo (19) num acidente na via Dutra, no município de Paracambi (localizado a 75 km do Rio). O ônibus tombou numa das curvas da estrada no sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma criança de um ano, outra de 10 e um jovem de 18 anos morreram no local. Outras 33 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. O ônibus fazia o trajeto de Duque de Caxias até Barra do Piraí. As vítimas foram levadas para quatro hospitais da região. Algumas foram conduzidas de helicóptero. Os nomes dos mortos e das vítimas ainda não foram divulgados. A pista ficou interditada para o resgate dos feridos, mas a concessionária que administra a rodovia informou que o trânsito já foi normalizado.