Campanha Natal de Prêmios da ACP. Veja lojas participantes

A Associação Comercial do Paraná (ACP) lançou a campanha de vendas de Natal, seguindo o modelo das duas bem sucedidas ações em dezembro do ano passado e no último Dia das Mães. O Natal de Prêmios ACP 2017 abrangerá todas as cidades do Paraná distribuirá um automóvel zero quilômetro, oito caminhões de prêmios, duas motos, 10 tv’s led 32 polagadas e 21 tablets para os vendedores. Para concorrer, os consumidores terão direito a um cupom a cada R$50 em compras.

Veja a relação dos participantes.