O Atlético Paranaense parabenizou a conquista do Paraná Clube, que garantiu o acesso á Série A do Brasileirão 2018.

"O Clube Atlético Paranaense parabeniza o Paraná Clube pelo retorno à Primeira Divisão. O fato de mais um clube paranaense estar entre os 20 clubes da elite nacional representa o fortalecimento do futebol do nosso Estado em prol dos objetivos em comum", diz postagem no Twitter.