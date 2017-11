Marcelo Melo perde decisão em dupla e é vice-campeão das Finais da ATP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do ranking mundial de duplas, Marcelo Melo disputou a decisão do ATP Finals pela segunda vez e ficou com o vice-campeonato, assim como em 2014. Henri Kontinen (Finlândia) e John Peers (Austrália) foram campeões pelo segundo ano consecutivo ao vencerem por 6/4 e 6/2. O brasileiro e seu parceiro foram pressionados pelos adversários que têm como característica serem bastante agressivos. Eles soltaram a mão nas devoluções complicando os serviços de Marcelo Melo e Lucasz Kubot (Polônia). Houve muitos games complicados e 10 break-points enfrentados. Um número que reflete isto é que a dupla do brasileiro venceu somente 25% dos pontos disputados com o segundo serviço. Kontinen e Peers foram sólidos na hora de sacar, e a mobilidade do homem que ficava na rede ajudou. Ele mudava de posição com frequência e não permitia a Marcelo e Kubot antecipar se deveriam jogar na paralela ou cruzada. Esta foi a quinta partida entre as duplas e o brasileiro tem somente uma vitória. Apesar do resultado negativo no último jogo do ano, 2017 foi positivo para Marcelo Melo e Lucasz Kubot. Eles conquistaram seis troféus, incluindo Wimbledon, torneio mais tradicional do circuito e principal objetivo traçado por Melo no começo da temporada. Os resultados permitiram que Melo e Kubot terminassem o ano como melhor parceria da temporada.