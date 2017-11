Neblina forte cobre trecho da BR-277. Fluxo começa a aumentar

(foto: Reprodução/Ecovia)

O movimento na BR-277 do Litoral para Curitiba começa a aumentar nesta tarde de domingo (19). Às 16 horas, já eram mais de mil veículos por hora no trajeto. A Ecovia alerta os motoristas para as condições na rodovia. No trecho da 277 na Serra do mar a visibilidade é baixa por causa da formação de neblina densa.

Nos demais setores, o céu está encoberto, mas sem chuva. A previsão da Ecovia era de que cerca de 40 mil veículos circulariam nos dois sentidos da rodovia da noite de sexta-feira (17) até a noite deste domingo.