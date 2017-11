Africanos vencem 21º Maratona de Curitiba

A tanzaniana Anjelina John Yumba dominou a disputa no feminino (foto: Franklin de Freitas)

Os atletas africanos Mejam Reginald Lucian, da Tanzânia e o queniano Dicson Kiplagat venceram a prova masculina da 21ª Maratona de Curitiba, realizada na manhã deste domingo (19/11). O primeiro colocado concluiu a prova em 2h23min01, enquanto o segundo fechou em 2h23min48. O terceiro lugar do pódio foi conquistado pelo brasileiro Samuel Ribeiro, que cruzou a linha de chegada em 2h24min30.

Na prova feminina a vitória também foi para uma atleta africana. A tanzaniana Anjelina John Yumba dominou a disputa desde o iniciou e finalizou o percurso em 2h38min45, com dez minutos de vantagem sobre a segunda colocada, a catarinense Janete Tedesco. O terceiro lugar foi de Adriana Domingos da Silva, com 2h49min04 de tempo na prova.

A 21ª Maratona de Curitiba foi realizada pela Global Vita em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Esta edição contou com a participação de 6.500 atletas inscritos para as provas de 42km, 10km e 5km.

Considerada uma das corridas mais desafiadoras do país, a Maratona de Curitiba teve 42,195 mil metros de percurso, passando por 29 bairros da cidade, com trechos de aclives e declives que exigiram boa condição física dos atletas.

Segundo Samuel Ribeiro, além do preparo físico e dos treinos, o incentivo dos curitibanos que assistiram a maratona ajudou os atletas a melhorarem o desempenho. “Adoro correr em Curitiba, pois o público é sensacional, sempre motivando todo mundo”.

O atleta contou que ficou emocionado com o apoio que recebeu na reta final da corrida. “Cheguei depois dos dois estrangeiros vencedores, então, quando o pessoal viu que eu representava o Brasil me incentivou ainda mais, foi bem emocionante”, disse Samuel Ribeiro.

Premiação - A Maratona de Curitiba distribuiu mais de R$ 50 mil em premiação, sendo R$ 6,5 mil para os campeões nas categorias masculino e feminino. Por reconhecimento aos corredores locais, foram premiados em dinheiro os melhores atletas curitibanos que participaram das três primeiras etapas do Circuito Adulto de Corrida, promovido neste ano pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

O vice-prefeito Eduardo Pimentel, que participou da prova de 5 km, comemorou o crescimento que as corridas de rua tiveram na cidade, a partir do apoio do município. “Ficamos muito felizes em contribuir para o crescimento desta modalidade de esporte em Curitiba. Neste ano, as provas promovidas pela Smelj quebraram recordes de participação e hoje temos a Maratona lotada em todas as modalidades”, disse Pimentel.

Categorias - A prova de 10 km masculina foi a mais disputada, decidida apenas na reta final. Gabriel Lecheta superou por um segundo o atleta Ernani Mendes e conquistou o pódio com tempo de 35min39s. Na categoria feminina a atleta Michelini França venceu ao finalizar o percurso em 42min12s, seguida de Gilmara Gonçalves e Manuela Campos.

Na modalidade de 5km, a emoção ficou por conta da chegada da categoria feminina, novamente decidida por um segundo de diferença. Angelica Pronsati cruzou a linha de chegada com 20min40s de tempo e foi seguida de Hadiji Yukari Nagao. Na prova masculina, Anderson Soares dos Santos superou Tauan Thiago Depieri e Luiz Gustavo e finalizou em primeiro, em 16min58s.

“Fiquei muito contente com o meu tempo e mostrou que o treinamento valeu a pena. Minha meta para o próximo ano é treinar distâncias mais longas e correr a prova de 10 km ou revezamento da Maratona”, disse Anderson Soares.

Além de estimular a prática da atividade física e saudável, a Maratona de Curitiba também promove a Cidade, colabora para fortalecer o comércio, serviço e turismo local. De acordo com a organização do evento, mais de a metade dos corredores inscritos (3.380) são de outros estados e países, o que deve trazer cerca de R$ 40 milhões para a economia do município.

Confira abaixo os resultados da 21ª Maratona de Curitiba

42 km masculino

1 – Mejam Reginald Lucian – 2h23min01

2 – Dicson Kiplagat – 2h23min48

3 – Samuel Ribeiro – 2h24min30

42 km feminino

1 – Anjelina John Joseph Yumba – 2h38min45

2 – Janete Tedesco – 2h48min46

3 – Adriana Domingos da Silva – 2h49min04

10 km masculino

1 – Gabriel Lecheta – 35min39

2 – Ernani Mendes Arifa – 35min40

3 – Vinicius Rosa dos Anjos – 35min43

10 km feminino

1 – Michelini França Ferreira – 42min12

2 – Gilmara Gonçalves – 45min50

3 – Manuela Campos Machado – 46min11

5 km masculino

1 – Anderson Soares dos Santos – 16min58

2 – Tauan Thiago Depieri – 17min01

3 – Luiz Gustavo – 18min17

5 km feminino

1 – Angelica Pronsati – 20min40

2 – Hadiji Yukari Nagao – 20min41

3 – Ana Paula Martins – 20min57