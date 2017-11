Utah Jazz vence o Orlando Magic com diferença de 40 pontos pela NBA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Utah Jazz venceu o Orlando Magic por 125 a 85, na noite deste sábado (18), e conseguiu a sua primeira vitória fora de casa pela temporada regular da NBA. Um dos destaques da vitória foi o armador brasileiro Rauzinho, que marcou nove pontos, além de ter pegados dois rebotes e dado sete assistências. A partida entrou para a história do Orlando Magic que foi derrotado por uma diferença de 40 pontos, isso jogando em casa. O time perdeu quatro jogos consecutivos e seis dos últimos oito na NBA. WARRIOS x PHLADELFIA SIXERS Stephen Curry foi o cestinha e ajudou o Golden State Warriors a vencer o jogo da noite deste sábado contra o Philadelphia Sixers. O amador marcou 35 pontos durante a partida que terminou em 124 a 116. Já pelo Sixers, o cestinha foi o Ben Simmons com 23 pontos e 12 rebotes. BOSTON CELTICS x ATLANTA HAWKS O Boston Celtics conquistou a sua 15ª vitória consecutiva ao bater o Atlanta Hawks por 110 a 99, em partida da temporada regular da NBA. O armador Kyrie Irving marcou 30 pontos para os Celtics. A equipe de Boston lidera a liga e empatou seu melhor começo de temporada na história da franquia nos primeiros 17 jogos do campeonato. Já os Hawks possuem a pior marca da Conferência Leste.