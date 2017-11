MIS-PR homenageia o sambista paranaense Lápis

O sambista Lápis (foto: Divulgação)

No próximo dia 20, segunda-feira, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) apresenta a exposição “Todas as pontas do Lápis”, em homenagem ao cantor e compositor paranaense Palminor Rodrigues Ferreira (1943-1978), o Lápis. No dia da abertura e no dia 30 de novembro haverá pocket show com artistas locais apresentando as canções do repertório do sambista. A mostra, que permanece até o dia 18 de fevereiro de 2018, integra o Mês da Consciência Negra da Secretaria de Estado da Cultura. A entrada é gratuita.

A exposição ocupará todas as salas do museu e contará a trajetória de vida e obra do compositor paranaense. Estarão expostos o violão do artista, objetos de uso pessoal, discos, partituras e manuscritos de suas canções. Em uma das salas, haverá uma projeção em vídeo com depoimentos de amigos, parentes e parceiros, além de um ambiente interativo com o cenário de um bar, local preferido e que serviu de grande inspiração para o sambista compor a maioria de suas canções.

O artista

Palminor Rodrigues Ferreira nasceu em Curitiba no dia 5 de outubro de 1943, caçula de 21 irmãos. Sempre gostou de cantar e aos 11 anos já tocava pandeiro na Rádio Marumbi. Aos 18 anos compôs seu primeiro sucesso: “Vestido Branco”.

Morou alguns anos no Rio de Janeiro, onde desenvolveu trabalhos em parceria com grandes nomes, como Eliana Pittman. Também se tornou conhecido por suas apresentações em festivais de músicas e programas de TV. Retornou à Curitiba em 1974, dando continuidade a sua carreira. Morreu quatro anos depois devido a um problema cardíaco congênito.

Mês da Consciência Negra

Em sua terceira edição, o Mês da Consciência Negra está repleto de apresentações musicais, exposições, palestras e oficinas na programação. As atrações, que são gratuitas, resgatam e valorizam a cultura afro-paranaense. Veja programação completa.

Serviço

Abertura da exposição “Todas as Pontas do Lápis”

Dia: 20 de novembro de 2017 às 19h

Período expositivo: até 18 de fevereiro de 2018

Pocket shows ao vivo sempre às 19h: 2017 - 20/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12

2018 - 11/01 | 18/01 | 25/01 | 18/02

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR

Visitação: terça a sexta-feira das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h.

Informações: (41) 3232-9113

www.mis.pr.gov.br

Programação pocket shows

20 de novembro (abertura) às 19 horas

Quintal da Goiabeira: 30 de novembro às 19h

Reinaldo Godinho: 7 de dezembro às 19h

Celso Pirata: 14 de dezembro às 19h

Eliane Bastos: 11 de janeiro de 2018 às 19h

Quintal da Goiabeira: 18 de janeiro de 2018 às 19h

Eliane Bastos: 25 de janeiro de 2018 às 19h

Ricardo Salmazo: 18 de fevereiro de 2018 (encerramento) às 19h

Célio Malgueiro – participação especial: Mide (irmã do Lápis)